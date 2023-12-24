В Турции прошли марши в поддержку Палестины и солидарности в борьбе с террором

В них приняли участие представители неправительственных организаций, жители всех провинций республики

СТАМБУЛ, 24 декабря. /ТАСС/. Многотысячные марши в поддержку жителей Газы и солидарности в противодействии терроризму состоялись в Анкаре и в Стамбуле. В них приняли участие представители неправительственных организаций, жители всех провинций Турции (81), сообщил государственный телеканал TRT Haber.

Акции были организованы неправительственным Фондом гуманитарной помощи "Права и свободы человека", который ранее неоднократно проводил массовые мероприятия в поддержку Палестины. Изначально их целью было привлечь внимание международного сообщества к кризису в Газе, однако в последний момент мероприятия объединили в связи с ситуацией на севере Ирака, где за последние два дня в результате нападений со стороны курдских боевиков погибли 12 турецких военных.

Марши завершились митингами и выступлениями общественников и артистов. Инцидентов при проведении манифестаций не отмечено, сообщают местные СМИ.