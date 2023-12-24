В Дагестане число обесточенных из-за непогоды потребителей снизилось до 36,8 тыс. человек

Отключения также зафиксировали в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Число потребителей, которые остаются без электроснабжения из-за сильного ветра в Дагестане, по состоянию на 14:00 сократилось до 36,8 тыс. человек, сообщает Минэнерго России.

"Число обесточенных из-за сильного ветра потребителей Дагестана на 14:00 (мск) сократилось до 36,8 тыс. чел", - следует из сообщения.

Энергетики продолжают восстанавливать нарушенное непогодой энергоснабжение ряда регионов Центральной России. На 14:00 мск без электроснабжения остаются 39,8 тыс. человек в Рязанской области, 34 тыс. человек во Владимирской области, 32 тыс. человек в Ярославской области.

Также продолжаются работы по восстановлению ранее нарушенного из-за сложных погодных условий энергоснабжения в ДНР и ЛНР, где без электричества в общей сложности остаются 46,4 тыс. человек.