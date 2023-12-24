Задержан второй подозреваемый в краже дорожного знака с граффити Бэнкси

Как сообщили в Скотленд-Ярде, мужчина находится в заключении

ЛОНДОН, 24 декабря. /ТАСС/. Полиция Лондона задержала второго подозреваемого в краже с улицы дорожного знак STOP с новым граффити художника Бэнкси. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на Скотленд-Ярд.

По его информации, мужчина в возрасте около 40 лет был задержан в воскресенье и находится в заключении.

Днем ранее полиция задержала еще одного человека, который, как предполагается, принимал участие в краже. Он также находится в заключении.

Инцидент произошел в пятницу. Спустя менее чем полчаса после того, как Бэнкси подтвердил, что он - автор работы в районе Пекхэм на юго-востоке Лондона, два мужчины среди бела дня подошли к столбу. Один из них на глазах у многочисленных прохожих, которые фотографировали и снимали инсталляцию, открутил и сорвал знак со столба, после чего убежал с ним. Для этого он встал ногами на сиденье велосипеда. Его придерживал второй мужчина, который также принял у предполагаемого грабителя инструмент.

На красный восьмиугольник уличный художник добавил изображения трех летящих боевых дронов. Несмотря на то, что он не пояснил суть своей работы, СМИ королевства уверенно интерпретируют ее как призыв прекратить удары по территории сектора Газа.

Творчество художника

Антивоенная тема является одной из основных в творчестве Бэнкси, а произведения, посвященные палестино-израильскому конфликту, он создает уже больше 20 лет. В 2005 году художник посетил Палестину, нарисовав несколько больших граффити на бетонной стене, отделяющей Западный берег реки Иордан от территории Израиля.

Цены на произведения художника продолжают стремительно расти. В октябре 2021 года рисунок Бэнкси, получивший всемирную известность после того, как его чуть не уничтожил установленный автором внутри рамы потайной шредер, ушел с молотка в Лондоне за рекордные £18,6 млн ($25,4 млн по курсу на тот момент).