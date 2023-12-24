Протестующие перекрыли центр Белграда после заявления Вучича о недопущении захвата власти

Между зданием Республиканской избирательной комиссии и резиденцией сербского президента появилась сцена, с которой звучит музыка

БЕЛГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", которые вечером 18 декабря начали серию митингов у здания Республиканской избирательной комиссии (РИК) в центре Белграда, собрались на очередную протестную акцию у стен избиркома, передает корреспондент ТАСС.

Протестующие перекрыли центральную улицу Краля Милана. Между зданием РИК и резиденцией сербского президента появилась сцена, с которой звучит музыка.

Собравшиеся принесли с собой флаги Сербии и ЕС, выкрикивают антиправительственные лозунги, используют громкоговорители, свистки и дудки.

Ранее в воскресенье президент Сербии Александар Вучич заявил о том, что протестные акции оппозиции в Белграде и ее провокационные заявления не будут иметь никакого результата, так как в стране "власть сменяется только на выборах". По его словам, "что бы они ни пытались сделать, не будет никакой насильственной смены власти".

В понедельник митингующие забросали главный вход в здание избиркома яйцами, помидорами, банками пива, использовали петарды. Кроме того, участники акции не позволили покинуть его членам комиссии после одного из заседаний, также закидав их мусором. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила, что собравшиеся у РИК напали на директора Республиканского статистического управления Миладина Ковачевича и повалили его на землю. Глава кабинета министров отдельно указывала на то, что оппозиция на протяжении всей своей кампании не только планировала проведение протестов, но и готовила переворот в Белграде.

Сторонники оппозиции заявляют о несогласии с победой на выборах в городское собрание Белграда (скупщину) коалиции, возглавляемой правящей партией.