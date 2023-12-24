В КБР закрыли курорт "Эльбрус" из-за лавинной опасности

Все службы курорта работают в усиленном режиме

ТАСС, 24 декабря. Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии из-за лавинной опасности закрыт даже для прогулок до понедельника. Об этом сообщается в Telegram-канале "Кавказ.РФ".

"Завтра, 25 декабря, канатные дороги и трассы работать не будут - обстановка небезопасная. Нельзя также выходить в лес и гулять по экотропам, важно оставаться на связи с администраторами гостиниц, у них актуальная информация от МЧС", - говорится в сообщении.

Закрытие связано с лавинной опасностью в горах и метелью. Все службы курорта работают в усиленном режиме.