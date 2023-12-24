Правительство Венесуэлы подарило на Рождество детям более 13 млн игрушек

Исполнительный вице-президент республики Делси Родригес вместе с мэром Каракаса Кармен Мелендес передали 35 тыс. подарков детям муниципалитета Либертадор

КАРАКАС, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы подарило детям страны на рождественские праздники 13,5 млн игрушек по плану "Счастливое Рождество 2023". Об этом сообщила исполнительный вице-президент республики Делси Родригес на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Родригес вместе с мэром Каракаса Кармен Мелендес передали 35 тыс. подарков детям муниципалитета Либертадор венесуэльской столицы. "Самые прекрасные моменты для меня - находиться с детьми нашей Родины и видеть их счастливые лица, когда они получают свои игрушки", - отметила вице-президент республики.

Родригес напомнила, что президент Венесуэлы Николас Мадуро каждый год "даже в тяжелые времена кризиса несмотря на трудности" гарантирует детям рождественские подарки от правительства. Для доставки игрушек по всей стране задействован госаппарат, отметила Родригес.