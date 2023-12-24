В Турции ведущую телеканала уволили за появление в студии со стаканом Starbucks

Как сообщил TGRT, также должности лишился редактор программы новостей

СТАМБУЛ, 24 декабря. /ТАСС/. Ведущая программы новостей турецкого телеканала TGRT Мельтем Гюнай, появившаяся в прямом эфире со стаканом с логотипом сети кофеен Starbucks, лишилась должности. Уволен также редактор программы, сообщил TGRT, объяснив принятое руководством решение нарушением корпоративных правил телекомпании.

Инцидент произошел в воскресенье, решение об увольнении сотрудников телекомпании было принято сразу после эфира. Как отмечается в сообщении TGRT в соцсети X (ранее Twitter), дирекция телеканала "осудила поступок телеведущей", в том числе с учетом нарушения правил о скрытой рекламе и "чувствительности турецкого народа в вопросе [сектора] Газа". "Наша компания и впредь будет стоять на стороне народа Газы", - говорится в сообщении.

В Турции после обострения ситуации в анклаве проходят акции против действий Израиля и в поддержку Палестины. Местами жители страны обливают краской и разбивают витрины кафе сети McDonald's и Starbucks, требуя их закрытия за поддержку Израиля со стороны США.