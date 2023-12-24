Военные США сообщили, что Санта-Клаус пролетел над Россией

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки на протяжении 68 лет отслеживает его перемещения в ночь перед Рождеством

ОТТАВА, 24 декабря. /ТАСС/. Волшебные сани с упряжкой сказочных оленей Санта-Клауса уже пролетели над большей частью России, в том числе и над Москвой. Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), которое на протяжении 68 лет следит за перемещением этого зимнего волшебника в ночь перед Рождеством (по григорианскому календарю отмечается 25 декабря).

"Санта-Клаус пролетел над Москвой", - отмечается в сообщении ведомства на сайте Noradsanta, где в режиме реального времени канадские и американские военные следят за рождественским путешествием Санты. Ранее радары NORAD фиксировали появление волшебных саней на Курильских островах, в городах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Поволжья, а также в Австралии, Японии, Китае, Казахстане, Индии, Малайзии, странах Африки и Ближнего Востока. Санта раздал уже почти 3 млрд подарков.

NORAD каждый год начинает отслеживать перемещения Санта-Клауса и его упряжки по миру ночью 24 декабря. Эта рождественская традиция зародилась в США в 1955 году, когда в рекламном объявлении торговой фирмы Santa Hotline ("Горячая линия Санта-Клауса") была допущена опечатка в номере телефона, по которому детям предлагалось высказать свои заветные желания. Это оказался номер начальника оперативного управления противовоздушной обороны континентальной части страны - предшественницы NORAD - полковника Гэрри Шаупа. Не растерявшись, он стал объяснять звонившим, что военные выполняют функции авиадиспетчера Санта-Клауса, чтобы тот не заблудился в небе. С тех пор система контроля за полетами самолетов и пусками ракет на планете и в околоземном пространстве стала верным помощником Санты.

Как утверждают в NORAD, за передвижениями Санта-Клауса следят 47 радаров, размещенных в северных и восточных районах Канады и США, а также спутники, оснащенные инфракрасными датчиками: считается, что они реагируют на тепловое излучение, исходящее от красного носа оленя Рудольфа - вожака оленьей упряжки Санты. Специальные цифровые фото- и видеокамеры NORAD, установленные по всему миру, фиксируют местонахождение Санта-Клауса в течение всего путешествия.

Информацию о маршруте Санта-Клауса, помимо вышеуказанного сайта, можно узнать на страницах NORAD в различных соцсетях. Также доступен и бесплатный телефонный номер 1-877-446-6723, позвонив по которому, можно прямо в штабе командования NORAD узнать подробно о том, где именно сейчас Санта раздает подарки.