Авиакомпания Southwind подаст в суд за публикацию о перевозке нелегалов в Европу

Газета Bild ранее утверждала, что таким образом Россия пытается создать в Европе миграционный кризис

СТАМБУЛ, 24 декабря. /ТАСС/. Базирующаяся в Анталье авиакомпания Southwind Airlines подаст в суд за публикацию с обвинениями в том, что она якобы создана в качестве подставной структуры для перевозки мигрантов в Европу. Об этом сообщил портал Hava Sosyal Medya, специализирующийся на новостях гражданской авиации.

Немецкая газета Bild со ссылкой на власти Польши ранее утверждала, что Россия учредила авиакомпанию для перевозок нелегальных мигрантов через территории РФ и Белоруссии и создания в Европе миграционного кризиса.

"Редакция портала Hava Sosyal Media провела собственное расследование публикации [Bild]. Соответствующие структуры опровергают эту информацию и передают дело в суд", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что с началом полетов Southwind из Стамбула в Минск была ликвидирована монополия на этом направлении белорусской авиакомпании Belavia, при этом все полеты осуществляются на основе спроса. В отличие от Belavia, которая совершает полеты в Минск через воздушное пространство РФ, что занимает порядка пяти часов, Southwind следует туда же через воздушные коридоры Европы, и время в полете на 2 часа меньше.

Как следует из данных на сайте Southwind Airlines, авиакомпания была создана в Турции 15 апреля 2022 года для перевозок россиян на курорты страны, она базируется в Анталье. В августе 2023 года компания совершила первый рейс в РФ.