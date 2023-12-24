Визитку Путина продали на аукционе за 2 млн рублей

В описании лота говорится, что на визитной карточке президента России телефоны написаны его рукой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Визитная карточка президента РФ Владимира Путина, относящаяся к 1990-м годам, была продана на аукционе за 2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил ведущий специалист Петербургского аукционного дома Финист Цыганков.

"Два миллиона рублей. Борьба была довольно долгая - может быть, минут пять, это для аукциона довольно много. И все-таки зафиксировалась на этой высоте", - сказал собеседник агентства.

В описании лота отмечается, что на визитной карточке президента РФ телефоны написаны его рукой. Она относится к периоду, когда Путин занимал должность советника по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов.