Католики отмечают Рождество Христово

Верующие ожидают 25 декабря появления Папы Римского Франциска на балконе собора Святого Петра, откуда он обратится с традиционным воззванием "Урби ет Орби"

РИМ, 25 декабря. /ТАСС/. Католики всего мира, а также протестанты, англикане и часть православных, следующих григорианскому календарю, отмечают в понедельник Рождество Христово. Главная служба прошла в воскресенье вечером в соборе Святого Петра в Ватикане во главе с Папой Римским Франциском. Со времен пандемии сохранилось только смещение по времени рождественской мессы, она проходит почти на два часа раньше, чем прежде.

В понедельник верующие ожидают появления понтифика на балконе собора, откуда он обратится с традиционным воззванием "Урби ет Орби" ("Граду и миру"). Как правило, помимо возвещения радости Рождества глава Римско-католической церкви затрагивает острые вопросы современности.

В мире насчитывается более 1,2 млрд католиков. Помимо основных католических стран разные по величине католические общины есть в других государствах, включая арабские и азиатские.

Подорожавшие традиции и обычаи

Рождество - главный праздник для итальянцев, отмечать его принято в кругу семьи. Часто это повод собраться за одним столом всей большой семьей, когда все съезжаются в отчий дом. Рождество давно перестало быть глубоко религиозным праздником, хотя многие ходят на службу, но после обильного застолья сочельника. Меню зависит от кулинарных традиций того или иного региона. Готовить бабушки и матери, а нередко и отцы семейств, начинают заранее.

По подсчетам ассоциации потребителей Codacons, в этом году расходы на торжественное застолье увеличатся на 6% по сравнению с прошлым годом и достигнут €2,8 млрд. Такое увеличение связано не с ростом потребления, а с удорожанием продуктовой корзины. Больше всего, почти вдвое, подорожало оливковое масло, более чем на 3% - мясо и рыба, фрукты - в среднем на 10%.

К допандемийным показателям вернулся туризм, в частности, внутренний. Ассоциация Confcommercio сообщила, что на рождественские каникулы 8,5 млн жителей Апеннин отправятся в путешествие. Из них 83% останутся в Италии, и один из трех выберет горные курорты. По оценкам профессионального объединения "Туризм и торговля", общий денежный оборот от поездок на Рождество и Новый год достигнет €18 млрд. На рождественские праздники в Италии ожидают до 2,5 млн иностранных туристов. Локомотивами индустрии туризма остаются города искусств, музеи, открытые в праздники, археологические парки и театры, предлагающие насыщенную афишу, в которой центральным остается балет Петра Чайковского "Щелкунчик".

Набирает обороты и гастрономический туризм, предлагающий дегустации вин и продукции ферм. Несмотря на подорожание туристических услуг, после завершения всех пандемийных ограничений итальянцы вернулись к привычке перемещения в праздники, хотя, согласно последним показателям, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией возрос почти вдвое, а пик заболеваемости гриппом и ковидом придется как раз на рождественские каникулы.

Традиционный цвет католического Рождества - красный, который присутствует в одежде, декоре и убранстве стола. Все витрины накануне праздника окрашиваются в этот цвет. Не отказываются итальянцы и от подарков, которые под елку приносит Дед Мороз (Баббо Натале - букв. Рождественский отец), персонаж, порожденный святым Николаем (Чудотворцем), который в американской традиции превратился в Санта-Клауса. Сложно точно сказать, когда прижился обычай прихода Деда Мороза, который некоторыми в Италии рассматривается как символ язычества и общества потребления. В наиболее религиозных семьях детям говорят, что подарки приносит младенец Христос. При этом достаточно распространено писать письмо Деду Морозу со списком желаемых подарков, которому потом следуют родители. Более половины подарков приходится на игрушки.

В последние годы распространилась традиция устраивать сказочные деревни Деда Мороза, в которых живут эльфы, его помощники и другие сказочные персонажи, в том числе из последних диснеевских и прочих фильмов, такие как Гринч. А вот Снегурочка, внучка Деда Мороза, как и Снежная королева или другой женский зимний персонаж, в западной традиции не прижились, несмотря на декларируемое гендерное равенство.

Разница календарей

Сугубо религиозной остается традиция установления рождественского вертепа (презепе), который воспроизводит сцену рождения Христа. Свой и часто не один есть в каждом доме. Главный вертеп установлен на площади Святого Петра. В этом году он посвящен 800-летию традиции презепе в Италии. Считается, что первый вертеп в 1223 году в канун Рождества установил Святой Франциск, вернувшийся из путешествия на Святую Землю. Для воспроизведения пещеры в Вифлееме он выбрал город Греччо (в нынешней области Лацио). Вертеп для Ватикана в этом году был выполнен именно в Греччо и повторяет ту самую пещеру, избранную святым. Сам Франциск среди персонажей вертепа.

Рождество - один из главных христианских праздников, отмечаемый в честь рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Точная дата его рождения в Библии не упоминается, но наша эра начинает отсчет именно от этого события. Рождество праздновали в один день с Крещением Господним под общим названием Богоявление. Первые упоминания о Рождестве как о самостоятельном празднике относятся к IV веку, фигурируя в том числе в "Хронографе" писателя и каллиграфа Фурия Дионисия Филокала, написанном в 336 году.

Причина выбора 25 декабря как даты празднования Рождества Христова доподлинно неизвестна. Многие историки считают, что христианская церковь заменила Рождеством отмечавшиеся в декабре в Римской империи языческие торжества Рождения Солнца непобедимого (отмечавшегося 25 декабря - в первые дни после зимнего солнцестояния) и Сатурналии (в честь Сатурна - древнеримского бога земли и посевов). Последний не имел точной даты и приходился на вторую половину декабря. Сатурналии сопровождались массовыми гуляньями и обильным застольем, что в свою очередь осуждалось новой религией.

В 431 году Вселенский собор христианской церкви в городе Эфес узаконил 25 декабря как день празднования Рождества. В 1054 году христианская церковь разделилась на католическую на Западе с центром в Риме (Римско- католическая церковь) и православную на Востоке с центром в Константинополе. После раскола западная и восточная церкви продолжали праздновать Рождество в одно и то же время вплоть до 1582 года, когда Папа Римский Григорий XIII ввел новую систему летоисчисления - григорианский календарь (новый стиль). Так, 25 декабря Рождество празднуют католики, протестанты и прихожане 11 православных церквей, в том числе Антиохийской, Александрийской, Кипрской, Болгарской, Румынской и Элладской.

Русская православная церковь продолжает придерживаться юлианского календаря, по которому Рождество выпадает на 7 января по новому стилю.