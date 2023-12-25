В РФ могут дать право страховщикам требовать у государства плату за ущерб из-за дорог

Сейчас автомобилисты при получении вреда жизни, здоровью или имуществу на дороге должны заниматься этим самостоятельно

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) вносит на рассмотрение палаты законопроект о передаче бремени по взысканию с государственных органов, отвечающих за состояние автодорог, страховых выплат за причиненный вред здоровью или автомобилю из-за состояния дороги с пострадавшего на страховую компанию.

Депутат предлагает внести в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" новую норму, согласно которой обязанность взыскания средств с органов местного самоуправления перекладывается с пострадавшего, заключившего договор обязательного страхования, на его страховую компанию. Сейчас при получении вреда жизни, здоровью или имуществу на дороге автовладельцы вынуждены самостоятельно требовать с государства возмещение причиненного вреда в судебном порядке.

По мнению автора проекта, принятие инициативы "значительно повысит уровень доверия к данному виду обязательного страхования, а также обеспечит дополнительную защищенность водителей". "Принятие законопроекта не приведет к убыткам страховых компаний в связи с тем, что выплаченные пострадавшим компенсации в возмещение вреда в порядке регресса будут полностью возмещены страховой компании причинителем вреда", - уверен Нилов.