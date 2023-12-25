"Волонтеры Победы" поздравят ветеранов войны с Новым годом

Активисты общественного движения навестят ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войн, а также участников специальной военной операции на Украине

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Активисты общественного движения "Волонтеры Победы" поздравят с наступающим Новым годом ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войн, а также участников специальной военной операции на Украине и их семьи. Всероссийская акция "С Новым годом, ветеран!" стартует в понедельник, сообщили в пресс-службе движения.

"Ежегодно добровольцы и представители партии "Единая Россия" в канун Нового года навещают фронтовиков в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, вручают им подарки, организуют концерты, дарят хорошее настроение и говорят "спасибо" лично. Добрая традиция сохранится и в 2023 году, старт проведению новогодней акции будет дан 25 декабря", - говорится в сообщении.

В региональных отделениях представители "Волонтеров Победы" выберут наиболее подходящие форматы поздравления. Добровольцы навестят в том числе военнослужащих в госпиталях и по их просьбе придут в гости к семьям и детям защитников Отечества, чтобы подарить им праздничное настроение.

В Москве в день старта акции председатель центрального штаба "Волонтеров Победы", депутат Госдумы Ольга Занко навестит ветерана Великой Отечественной войны Рема Балакирева. Во время войны Балакирев служил рулевым сигнальщиком на бронекатере в составе Краснознаменной Днепровской военной флотилии в звании матроса на Первом Белорусском фронте. Воевал на кораблях флотилии в Польше. Принимал участие в Берлинской операции, обеспечивая форсирование водных преград, перевозку грузов и высадку десантов.

Исполнительный директор движения Анастасия Рябова навестит участника Парада Победы 1945 года Константина Федотова. Во время войны он служил разведчиком в 139-й стрелковой дивизии, которая брала знаменитую "безымянную высоту" (в Калужской области). Ветеран награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени, орденами Славы II и III степени, орденом "Знак Почета", медалями "За боевые заслуги", "За офицерскую доблесть" III степени, знаком "Отличный разведчик", знаками "Почетный ветеран Подмосковья", почетным знаком "Воинская слава поколений". Кроме того, Константин Федотов является почетным жителем Одинцовского округа.

Поздравления фронтовиков пройдут и в других регионах России. Акция "С Новым годом, ветеран!" проводится Всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы" при поддержке проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" и организационного комитета "Наша Победа".