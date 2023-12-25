В Рособрнадзоре заявили, что не обсуждают увеличение числа обязательных предметов ЕГЭ

По словам главы ведомства Анзора Музаева, такая мера приведет только к дополнительному напряжению в обществе и ненужным финансовым расходам

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Рособрнадзор не планирует увеличивать число обязательных предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые необходимо успешно сдать для получения аттестата об общем образовании. Этот вопрос не обсуждается, сообщил в интервью ТАСС руководитель ведомства Анзор Музаев.

В обязательном порядке выпускники сдают ЕГЭ только по двум предметам: русский язык и математика.

"Мы такие обсуждения не ведем, и в планах этого нет" - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Этот вопрос давно ставился, и мы давно со всеми обществами предметными делаем акцент на всероссийских проверочных работах (ВПР), на их содержании, на анализе и итогах проведения этих работ", - пояснил Музаев.

По его словам, ВПР проводятся в 9-11 классах как раз для проверки усвоенных базовых знаний по всем предметам, которые выпускник не выбирает для сдачи ЕГЭ. При этом Рособрнадзор регулярно получает предложения от различных общественных организаций сделать тот или иной предмет обязательным для сдачи именно в форме ЕГЭ.

"Увеличение обязательных предметов - все исследования об этом говорят - не приводит к улучшению знания того или иного предмета. Это приведет только к дополнительному напряжению в обществе и дополнительным ненужным финансовым расходам, дополнительной загрузке системы образования и учителей в том числе. Это увеличение пунктов проведения экзаменов, количества организаторов, дней", - отметил Музаев.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:30 мск.