Первый с 2020 года прямой авиарейс из Москвы прибыл в Гавану

На борту находились более 300 пассажиров

ГАВАНА, 25 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") приземлился в воскресенье днем в международном аэропорту им. Хосе Марти в Гаване, передает корреспондент ТАСС.

Это первый прямой авиарейс между столицами России и Кубы с 2020 года, когда авиасообщение было приостановлено из-за пандемии коронавируса. На борту самолета прибыли более 300 пассажиров. В терминале их встретили концертом группы кубинских музыкантов.

Согласно расписанию авиакомпании, рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям. В связи с повышенным спросом дополнительный вылет по маршруту планируется в субботу, 30 декабря.

С лета этого года "Россия" также продолжает выполнять прямые рейсы на курорт Варадеро. За пять месяцев рейсами перевозчика из Москвы воспользовались более 40 тыс. пассажиров.

Воздушное направление Россия - Куба является одним из старейших в истории "Аэрофлота". Первый регулярный рейс на Кубу был выполнен 10 июля 1962 года на лайнере Ту-114. После этого воздушное сообщение между странами прерывалось во время пандемии COVID-19 и после введения ограничений со стороны недружественных стран. В мае вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что Россия возобновит с 1 июля регулярное авиасообщение с Кубой, соответствующая директива была дана компании "Аэрофлот". По его оценке, российский турпоток на Кубу в связи с запуском регулярных рейсов и чартеров может превысить допандемийный уровень и составить более 150 тыс. туристов.

В феврале этого года Росавиация сообщила, что российские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Венесуэлу с посадкой на Кубе. Как поясняли в Росавиации, на практике это будет обозначать, что российские авиакомпании смогут осуществлять полеты по маршруту Москва - Варадеро (Куба) - Порламар (Венесуэла), а венесуэльские - по маршруту Каракас - Гавана (Куба) - Москва.