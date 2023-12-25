В Гидрометцентре рассказали, какой будет предновогодняя рабочая неделя в Москве

Ожидаются снег и от минус 3 до 0 градусов днем, отметил научный руководитель учреждения Роман Вильфанд

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. В Москве в рабочие дни предновогодней недели периодически будет идти снег, а слякоти станет меньше, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Всю рабочую неделю нас ожидает мягкая зима с примерно одинаковым температурным фоном", - сказал он, уточнив, что прогнозируется минус 2-7 градусов ночью и от 0 до минус 3 градусов днем. "Будут часто наблюдаться осадки в виде снега и мокрого снега, но самое главное - не будет дождя", - добавил метеоролог.

По словам Вильфанда, на дорогах станет меньше луж и слякоти, а снежный покров будет подрастать.

Ранее метеоролог сообщал, что в Гидрометцентре не ожидают сильных морозов в Москве в новогоднюю ночь.