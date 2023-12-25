На Чукотке продлили выплаты за рождение двойни и тройни до 2028 года

По словам губернатора региона Владислава Кузнецова, за два года правом получения такой выплаты воспользовалась 21 семья

ТАСС, 25 декабря. Действие выплаты в размере 500 тыс. рублей на каждого новорожденного в составе двойни или тройни продлено на Чукотке до 2028 года. За последние два года правом на ее получение воспользовались более 20 семей в округе, написал в своем Telegram-канале глава региона Владислав Кузнецов.

"В округе растет число семей, которые имеют право на социальную выплату при рождении двойняшек и тройняшек. За получением средств в размере 500 тыс. на каждого новорожденного могут обратиться родители, у которых одновременно родились двое и более детей в 2020-2023 годах, а факт рождения зафиксирован в органах ЗАГС нашего региона. Действие этой меры поддержки мы продлили до 2028 года. За два года 21 семья Чукотского автономного округа получила по миллиону рублей за одновременное рождение двоих детей", - написал губернатор.

Ранее в окружном правительстве ТАСС сообщали, что с 1 января в округе вводится новая выплата для опекающих недееспособных инвалидов с детства. Планируется, что эта категория граждан будет получать по 15 тыс. рублей ежемесячно до достижения их подопечных 23-летнего возраста.