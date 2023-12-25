В РАН объяснили увольнение ведущего сотрудника его нежеланием продлевать контракт

Как пояснили в Институте философии, прекращение договора с Анатолием Черняевым не связано с его позицией

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Прекращение договора с ведущим научным сотрудником Российской академии наук (РАН) Анатолием Черняевым никак не связано с его позицией. Трехлетний контракт с работником Института философии РАН истек, а желание его продлить со стороны Черняева не последовало, пояснили в Институте философии (ИФ) академии.

Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация об увольнении из ИФ РАН ведущего научного сотрудника Анатолия Черняева. При этом в сообщениях упоминалась его поездка в Донбасс, якобы отражающая патриотические взгляды ученого.

"Несколько дней назад истек срок действия трехлетнего контракта А. В. Черняева. В течение этих трех лет он появлялся в институте исключительно для оформления бумаг, связанных с выплатами по гранту РНФ [Российского научного фонда]. Никакого интереса к работе института и к работе сектора истории русской философии, сотрудником которого он числился, А. В. Черняев не проявил. Поскольку сам работник не обнаружил никакого желания продлить контракт, институт не счел возможным навязывать ему не заинтересовавшую его работу. Прекращение договора никак не связано с какой-либо позицией А. В. Черняева", - говорится в сообщении на сайте ИФ РАН.

Там уточняется, что командировка Анатолия Черняева в Донбасс осуществлялась в рамках активности Института философии РАН и была производственным заданием. "Находясь в Донбассе, он выполнял поручение руководства института. Попытка А. В. Черняева противопоставить свою позицию позиции института не имеет под собой никаких оснований", - добавили в дирекции ИФ РАН.