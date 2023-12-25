Рособрнадзор не обсуждал возможность применения калькулятора на ЕГЭ по математике

Глава ведомства Анзор Музаев добавил, что он не требуется и на ОГЭ, так как сейчас в математике "задания в основном на логику, а не на счет"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Непрограммируемый калькулятор на основном государственном экзамене (ОГЭ) разрешен, поскольку для решения самих заданий он не требуется, в то же время для единого государственного экзамена (ЕГЭ) этот вопрос не обсуждался. Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"На ОГЭ по математике, кроме одного задания, седьмого, хотя и его сейчас переработали, не требовалось вообще применение калькулятора. Решение было принято из соображения, что если кому-то спокойнее, этот калькулятор можно иметь. <…> Для ЕГЭ вообще этот вопрос не обсуждался", - сказал он.

Музаев пояснил, что на экзаменах по всем предметам ученикам выдают справочные материалы. Но если знаний по предмету нет, то с их помощью решить ничего не получится. "Это не решение Рособрнадзора, это научно-методический совет по математике предложил. Предложение обосновали так: зачем запрещать то, что на экзамене не имеет смысла? Решение было принято не из-за того, что больше не надо уметь считать в столбик или в уме. Просто для уровня задач, которые решают в девятом классе и в ОГЭ, непрограммируемый калькулятор - это не то справочное или дополнительное пособие, которое поможет тебе что-то решить, если нет знаний. В математике задания сейчас в основном на логику, а не на счет", - добавил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:30 мск.