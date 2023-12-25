Более трети опрошенных россиян столкнулись с дефицитом лекарств в 2023 году

Также о росте цен на медицинские препараты в России сообщили 91% жителей, следует из опроса, проведенного Институтом современных медиа

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Более трети россиян сообщили, что столкнулись с дефицитом тех или иных препаратов в текущем году, более 90% респондентов также отметили подорожание лекарств. Такие данные следуют из опроса, проведенного Институтом современных медиа (MOMRI) по заказу телеканала "Доктор", результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

"Более трети - 36% опрошенных - столкнулись в течение года с дефицитом тех или иных лекарств. Встречали проблему отсутствия необходимых препаратов чаще россияне среднего возраста (25-45 лет), и чаще женщины, чем мужчины", - следует из данных опроса.

При этом в пресс-службе Росздравнадзора ТАСС пояснили, что, по данным информационно-аналитической системы правительства РФ "Мониторинг дефектуры лекарственных препаратов и медицинских изделий", россияне обеспечены препаратами из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) на 9,4 месяца. Кроме того, около 70% фармацевтического рынка в стране составляют лекарства отечественного производства.

"Отсутствие конкретного торгового наименования лекарственного препарата в конкретной аптеке не является признаком дефицита, гражданину должны быть предложены препараты других торговых наименований с тем же действующим веществом. Кроме того, напомним, что при назначении лечения врач выписывает рецепт именно по международному непатентованному наименованию", - добавили в ведомстве.

Подорожание лекарств

Согласно данным опроса, 91% жителей России сообщили о росте цен на лекарства в уходящем году. Чаще о подорожании говорят женщины, чем мужчины. "Исследование фиксирует также возрастную корреляцию - чем старше, тем большая доля респондентов отмечают подорожание лекарств. При этом нет различий в оценках между различными регионами России, в разных типах населенных пунктов, а также у респондентов с разным уровнем дохода - колебания показателей незначительны", - следует из результатов.

Однако в Росздравнадзоре отмечают, что уровень розничных цен на ЖНВЛП российского производства в целом по стране в ноябре этого года относительно октября увеличился на 0,3%, по отношению к декабрю 2022 года - на 4,8%. Уровень розничных цен на импортные жизненно необходимые препараты в ноябре по отношению к октябрю 2023 года увеличился на 0,2%, по отношению к декабрю 2022 года - на 2,5%. "Государственное регулирование розничных цен на лекарственные препараты, не включенные в перечень ЖНВЛП, законодательством РФ не предусмотрено. Цены на лекарственные препараты, не вошедшие в перечень ЖНВЛП, определяются аптечными организациями самостоятельно", - добавили в пресс-службе.

При этом руководители регионов должны проводить мониторинг розничных цен на все лекарства. Для сдерживания роста цен на препараты, не входящие в перечень жизненно важных, утверждены специальные правила, в соответствии с которыми органы государственной власти субъектов России вправе направить в Росздравнадзор заявление о введении государственного ценового регулирования. "Таким образом, если замечен значительный рост цен на лекарственные препараты любого типа, необходимо обращаться в региональное правительство, к губернатору, президенту, главе региона, с приложением вышеуказанной информации о лекарственном препарате", - заключили в Росздравнадзоре.

Исследование проводилось с 11 по 18 декабря 2023 года методом онлайн опроса (CAWI). В нем приняли участие 1 600 человек в возрасте от 18 лет.​​