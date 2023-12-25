Россияне рассказали, что хотели бы получить на Новый год

В списке самых популярных подарков на новогодние праздники - гаджеты и техника, одежда и аксессуары, ювелирные украшения, говорится в исследовании компании "МП Аналитика"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Смартфоны, умные колонки и техника для дома лидируют в списке подарков, которые хотели бы получить россияне на Новый год, следует из опроса исследовательской компании "МП Аналитика" (есть в распоряжении ТАСС).

Так, 63% участников исследования мечтают о гаджетах и технике, 45% хотели бы увидеть под елкой одежду и аксессуары, 44% - ювелирные украшения. Кроме того, россияне не против подарочных сертификатов (43%), косметики и парфюмерии (40%). Алкоголь хотят получить в подарок только 20% опрошенных. Респонденты должны были выбрать один из предложенных вариантов подарков.

Среди категории девайсов 38% респондентов будут рады получить смартфон, 30% - умную колонку, 24% - смарт-часы. При этом об умной колонке мечтают те, у кого еще нет такого устройства, и те, у кого оно уже есть.

В списке самой популярной бытовой техники - пылесосы (22%), увлажнители воздуха (16%), микроволновки (14%), электронные зубные щетки, фены или стайлеры, массажеры для тела (по 12% соответственно).

Гаджеты лидируют и в списке популярных подарков для детей. Так, 52% опрошенных родителей считают, что их ребенок будет рад умной колонке, 38% - наушникам, а 36% - конструктору. Взрослые также рассматривают в качестве подарка для детей велосипеды, наборы конфет, мягкие игрушки, одежду и обувь, электронные и бумажные книги.

В исследовании "МП Аналитика" приняли участие 2 тыс. респондентов. Онлайн-опрос по методике CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) проводился 4-13 декабря среди жителей российских городов в возрасте 14-50 лет.