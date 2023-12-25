На Камчатке выпустили газету, посвященную спецоперации на Украине

Издание будет выходить два раза в месяц тиражом около 150 тыс. экземпляров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 декабря. /ТАСС/. Выпуск газеты, полностью посвященной проведению специальной военной операции (СВО), начался на Камчатке. Периодическое издание будет выходить два раза в месяц тиражом около 150 тыс. экземпляров и распространяться бесплатно, сообщила ТАСС замруководителя администрации губернатора региона Алла Головань.

"Вестник СВО" - это газета про наших защитников с Камчатки, которые сейчас выполняют служебные задачи в зоне проведения спецоперации. Издание распространяется бесплатно, в нем - об успехах камчатских бойцов на фронте, работе краевых и федеральных властей по вопросам поддержки военнослужащих и членов их семей, новости о восстановлении подшефных территорий. В газете также есть рубрика для авторов творческих работ, которые слагают о наших ребятах стихи и рассказы", - рассказала Алла Головань.

Она добавила, что "Вестник СВО" будет выходить два раза в месяц на восьми газетных полосах тиражом около 150 тыс. экземпляров.