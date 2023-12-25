Суд отказал в удовлетворении апелляции на второй приговор экс-кандидату в главы Приморья

Андрей Ищенко 27 октября получил 6,5 года лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей в качестве приговора по двум уголовным делам

ВЛАДИВОСТОК, 25 декабря. /ТАСС/. Приморский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты генерального директора компании "Аврора-строй" и бывшего кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко на приговор по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

"Апелляционным постановлением Приморского краевого суда от 25 декабря 2023 года приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба осужденного Ищенко А. С. и его защитника - без удовлетворения", - отметили в пресс-службе.

Ищенко 27 октября получил 6,5 года лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей в качестве приговора по двум уголовным делам о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями путем частичного сложения наказаний. Апелляцию по первому делу суд рассмотрел 18 декабря и также отказал в удовлетворении, оставив приговор без изменения.

По данным прокуратуры Приморья, с февраля по апрель 2019 года Ищенко заключил с двумя физическими лицами договоры на участие в долевом строительстве жилых помещений в доме №7 по улице Сафонова во Владивостоке. Однако указанные помещения фактически являлись нежилыми и были непригодны для проживания, а застройщик ввел дольщиков в заблуждение относительно предмета сделки. Также, как было доказано в ходе судебного процесса, глава компании обманным путем похитил средства у 187 участников долевого строительства многоквартирного дома на улице Сафонова во Владивостоке на общую сумму 105 млн рублей. На счетах компании были необходимые средства, но строительство дома до настоящего времени не завершено, объект в эксплуатацию не сдан.

В 2018 году Ищенко был участником второго тура выборов губернатора Приморского края, после которого он и действовавший врио губернатора Андрей Тарасенко обвинили друг друга в нарушениях закона, а краевой избирком признал результаты выборов недействительными. Ищенко стал единственным участником сентябрьской кампании, кто заявил об участии в повторных выборах, но региональное отделение КПРФ не выдвинуло его кандидатом от партии.