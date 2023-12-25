Рособрнадзор считает действующие меры для списывающих на ЕГЭ очень мягкими

Глава ведомства Анзор Музаев напомнил также, что сроки сдачи экзаменов и приемной кампании ограничены

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Действующие меры для нарушителей порядка единого государственного экзамена (ЕГЭ) очень мягкие, заявил в интервью ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Ранее весной вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (фракция ЛДПР) предлагал разрешить пересдачу ЕГЭ для тех, кто был удален с экзамена или получил неудовлетворительную оценку не на следующий год, а в год его проведения перед началом учебного года.

"Для нарушителей действующие нормы мы, наоборот, считаем очень мягкими. Например, во Франции удаление с экзамена за шпаргалки или телефон влечет запрет на пересдачу на четыре года, в Китае нарушитель пожизненно лишается права пересдавать даже не предмет, вообще в целом экзамен выпускной. У нас самая мягкая норма: с предмета удален, приходишь на следующий год пересдать. Все остальные предметы при этом ты можешь сдавать. Я на стороне тех ребят, которые пришли и пишут без шпаргалок и телефонов, которым обидно, когда они сидят, пишут честно, а кому-то помогают, и таких добросовестных выпускников подавляющее большинство", - сказал Музаев.

Комментируя возможность пересдачи экзамена в год его проведения для получивших неудовлетворительную оценку, глава Рособрнадзора отметил, что сроки сдачи экзаменов и приемной кампании ограничены. "Мы фактически сразу после последнего звонка назначаем первый день экзамена. Есть много требований, например, нельзя проводить экзамены в выходные дни. Следующий экзамен можно проводить только на третий день. И там вот столько всяких "нельзя", а месяц июнь не растягивается на большее количество дней. В утверждении расписания экзаменов участвуют также Минпросвещения, Роспотребнадзор, Минюст и другие ведомства. Здесь очень трудно уложиться в четыре-пять недель и угодить всем", - добавил он.

В связи с этим в случае рассмотрения такого предложения, по словам Музаева, количество попыток пересдачи ЕГЭ должно быть ограничено, например, не более одной по какому-либо одному предмету. "Здесь должен быть взвешенный подход. Мы не против пересдачи, но должно экспертным сообществом такое решение приниматься, а не Рособрнадзором. Иначе приемная кампания в вузы и сдача экзаменов растянутся на полугодие, и половина первого курса пройдет у учеников в приемной кампании", - пояснил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:30 мск.