Красный Полумесяц: удары Израиля осложняют спасательную операцию в лагере беженцев в Газе

Авиаудары ЦАХАЛ привели к закрытию основных дорог между лагерями Эль-Бурейдж, Магази, Нусейрат, сообщили в организации

ДУБАЙ, 25 декабря. /ТАСС/. Интенсивные авиаудары Армии обороны Израиля осложняют проведение поисково-спасательной операции в палестинском лагере для беженцев Магази в центральной части сектора Газа. Об этом сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца в соцсети X (ранее Twitter).

"Интенсивные авиаудары военных оккупационных сил привели к закрытию основных дорог между лагерями Эль-Бурейдж, Магази, Нусейрат, препятствуя работе бригад скорой помощи и спасателей", - сказано в сообщении.

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав палестинского анклава сообщил, что в результате израильского авиаудара по лагерю беженцев Магази полностью разрушено несколько домов, погибли около 70 человек. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, из-под завалов извлечены пять погибших и восемь раненых.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.