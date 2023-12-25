Опрошенные юристы назвали снижение безопасности данных риском применения ИИ в праве

Как следует из исследования PravoTech, 20% респондентов также отметили, что с использованием искусственного интеллекта в этой сфере повышается вероятность ошибки

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) в правовой сфере оценивается юристами в целом положительно. Однако специалисты усматривают целый перечень рисков применения ИИ, включая вероятность ошибок и снижения безопасности данных, следует из исследования PravoTech, которое есть в распоряжении ТАСС.

В середине декабря компания опросила более 1,2 тыс. практикующих юристов из российских городов-миллионников. Опрос показал, что 35% респондентов оценивают возможности ИИ в целом положительно. Среди основных рисков, на которые указали специалисты, отмечались развитие зависимости от технологий и снижение критического мышления (30%), безопасность личных данных и конфиденциальность (20%), а также повышенная вероятность ошибки (20%).

Ранее в Москве по делу об убийствах 20-летней давности был арестован ученый-гидролог Александр Цветков. Изначально причиной задержания послужил фоторобот, составленный с помощью ИИ. Программа определила, что фото Цветкова на 55% совпадает с изображением подозреваемого в убийствах четырех человек, совершенных с особой жестокостью в Москве и Подмосковье 20 лет назад. Цветков вину не признавал, а в декабре Замоскворецкий суд Москвы освободил ученого из СИЗО. Дело стало резонансным и послужило причиной дискуссий о целесообразности использования ИИ в праве.

Как отмечается в материалах исследовании PravoTech, многие юристы отмечают низкий уровень внедрения новых технологий в юридических компаниях и юридических департаментах. Среди основных факторов называются недостаток знаний об автоматизации и продуктах (43%) и неготовность руководства к нововведениям (18%). Юридическая сфера считается одной из самых консервативных, отметил замгендиректора PravoTech Кирилл Кондратенко.

"Когда бизнес сможет оценивать свой запрос к юридической функции в денежном выражении, цифровизация и автоматизация юридической функции станет очевидной необходимостью и будет экономически обоснована и для юристов, и для бизнеса", - добавил Кондратенко.