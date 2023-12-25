В Якутии в 2024 году планируют запустить детский телеканал

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, целью его создания является содействие в формировании личности ребенка и развитии национальной идентичности

ТАСС, 25 декабря. Детский телеканал запустят в Якутии в 2024 году, сообщил журналистам глава республики Айсен Николаев.

"Задачу поставил правительству и национальной вещательной компании "Саха" - к 1 сентября 2024 года запустить детский телеканал. НВК "Саха" доложили, что уже к 1 июня телеканал смогут запустить, и я это только поддерживаю", - сказал Николаев.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, телеканал будет объединять различный контент: программы, видеоблоги, видеоролики. Цель создания канала - содействовать семье и обществу в формировании гармоничной личности ребенка, развивать национальную идентичность.

"Мы должны четко понимать то, что сегодня идет борьба против нашей страны по самому широкому спектру вопросов, в том числе информационная борьба, борьба за подрастающее поколение. Поэтому важнейшая задача - воспитание нашей молодежи, детей, чтобы они вырастали знающими, образованными гражданами, патриотами своей страны. Я объявил 2024 год Годом детства. И в рамках него надо будет проделать большую работу, в том числе создать детский телеканал", - сказал Николаев.

Глава Якутии подчеркнул, что контент должен быть интересным для детей, он должен охватить широкий спектр языков народов республики.