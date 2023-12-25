Депутаты Забайкалья поддержали эвтаназию бездомных собак в первом чтении

По словам руководителя Государственной ветеринарной службы региона Андрея Лима, решение позволит снизить нагрузку на бюджет

ЧИТА, 25 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края в первом чтении поддержали внесение изменений в региональный закон, разрешающий умерщвление бездомных собак.

"Мы предлагаем, чтобы агрессивные животные, которые не имеют владельцев, содержались в пунктах временного содержания 30 дней, после этого происходила их гуманная эвтаназия. Собаки, которые будут отловлены с признаками [наличия] владельца, будут содержаться в приютах до полугода. В случае если не будет найден [прежний] владелец либо новый владелец, они будут перемещаться в пункты временного содержания для дальнейшей гуманной эвтаназии", - сообщил ТАСС руководитель Государственной ветеринарной службы Забайкальского края Андрей Лим.

Он подчеркнул, что решение позволит снизить нагрузку на бюджет. Сейчас бездомные собаки в Забайкалье пожизненно содержатся в приютах. На одну особь тратят около 54 тыс. рублей в год. В 2022 году бюджет региона выделил 93 млн рублей на содержание бездомных собак. В 2023-м на эти цели направили 153 млн рублей.

"И животные не будут находиться в "тюрьме" на пожизненном содержании. Это свободолюбивое животное. Ведь самое страшное наказание для человека - это тюремное заключение", - добавил глава Госветслужбы.

Проблема бездомных собак

Проблему контроля за бездомными животными подняли в Забайкалье в конце января 2022 года, когда при нападении стаи собак в селе Домна Читинского района погибла семилетняя девочка. Тогда в регионе ввели режим повышенной готовности, однако проблема сохранилась. В декабре 2022 года при нападении собак погибла 68-летняя жительница села Хадакта Улетовского района. В апреле 2023 года в Чите вновь вводили режим повышенной готовности из-за учащения случаев нападения собак на людей.

Исполняющий обязанности руководителя администрации Читы Андрей Гренишин обращался к депутатам Законодательного собрания Забайкальского края и Госдумы с предложением изменить федеральное законодательство, разрешив усыплять гуманным способом "невостребованных животных". В конце августа в Забайкалье изменили правила обращения с бездомными собаками, согласно которым все крупные особи после отлова должны пожизненно содержаться в приютах. Ранее неагрессивных собак после лечения, стерилизации и установки бирок отпускали в среду обитания. Из-за этого число животных на улицах практически не сокращалось.