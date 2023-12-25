До 97% опрошенных туристов остались довольны отдыхом в Крыму в 2023 году

Всего министерство курортов и туризма республики провело анкетирование среди 4,3 тыс. человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Около 97% туристов, которые отдыхали в Республике Крым в 2023 году, остались довольны отдыхом, при этом каждый третий побывал в регионе впервые, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.

"Анкетирование гостей полуострова показало, что у 97% туристов оправдались ожидания от отдыха, 68% более нескольких раз отдыхали в Крыму, а 32% опрошенных туристов впервые приехали на отдых в Крым в этом году. Более недели в Крыму провели 78% туристов, из которых у 43% продолжительность отдыха составила 7-14 дней, у 36% - более 14 дней", - рассказали в пресс-службе.

Всего министерство провело анкетирование среди 4,3 тыс. гостей, анонимный опрос проходил в онлайн и офлайн-формате. Около 54% опрошенных рассказали, что получают информацию об отдыхе в Крыму через СМИ. Также популярным источником информации являются советы близких - ими воспользовались 32% туристов.

"В Крыму для туристов реализуется проект "Гостеприимный Крым". Это республиканская комплексная программа, которая ежегодно дополняется новыми возможностями и услугами для гостей и жителей Крыма. "Гостеприимный Крым" включает максимальное сопровождение туриста, от этапа принятия решения о поездке в Крым до знакомства с регионом и выбора места отдыха", - добавили в пресс-службе.

Ранее глава Минкурортов республики Вадим Волченко заявил, что по итогам 2023 года в регионе прогнозируется туристический поток в районе 5 млн человек. В 2022 году Крым посетили около 6,4 млн туристов - на треть меньше по сравнению с 2021 годом. При этом в 2021 году Крым в четвертый раз побил рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период.