На зеленой линии метро в Москве начал работу сервисный центр "Метровагонмаша"

По словам заммэра города Максима Ликсутова, благодаря переходу на такую модель транспортный комплекс столицы сэкономил уже миллиарды рублей, при этом повышается качество обслуживания поездов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Сервисный центр от производителя вагонов метро "Метровагонмаша" начинает работу в электродепо "Сокол" Замоскворецкой линии метро в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Уже в 15 действующих депо работают сервисные центры производителя. Он сам обслуживает вагоны в течение 30 лет по контракту жизненного цикла. <...> Готовимся к началу обновления составов Замоскворецкой линии. Переобучаем машинистов и открываем новый сервисный центр производителя в депо "Сокол", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Он отметил, что благодаря переходу на такую модель транспортный комплекс Москвы сэкономил уже миллиарды рублей, при этом повышается качество обслуживания поездов. Уточняется, что сервисный центр будет обслуживать новые поезда по контракту жизненного цикла в течение всего срока их эксплуатации. Начать обновление составов на этой линии планируется со следующего года.

На сегодняшний день по контракту жизненного цикла в московском метро обслуживаются уже более 60% поездов: это составы типа "Ока", "Москва" и "Москва-2020". Сервисная компания отвечает за своевременное и качественное техобслуживание, диагностику поездов, мойку и ежедневную уборку, готовность к выходу на линию.