Школа и офисное здание на Хайнане получили награды архитектурной премии

Как отметили судьи премии Dezeen Awards China, Haikou Jiangdong Huandao Experimental School отличается от традиционной архитектуры образовательных учреждений в Китае

ХАЙКОУ /Китай/, 25 декабря. /ТАСС/. Школа и офисное здание в новом районе Цзяндун города Хайкоу (административный центр провинции Хайнань) получили награды архитектурной премии Dezeen Awards China, организованной онлайн-журналом об архитектуре Dezeen. Об этом говорится на официальном сайте мероприятия.

Архитектурная премия Dezeen Awards проводится ежегодно. В 2023 году было принято решение провести премию Dezeen Awards China, участниками которой стали только те архитектурные бюро, студии дизайна и интерьера, которые базируются в Китае. Награда включает в себя семь номинаций в области архитектуры, шесть - в сфере интерьера, четыре - в дизайне.

Среди семи номинаций в области архитектуры - "Проект года в области гражданской архитектуры", "Проект года в сфере жилой недвижимости", "Культурный проект года", а также "Офисный проект года", "Проект года в сфере наследия", "Проект года в области архитектуры смешанного использования" и "Проект года в сфере гостеприимства". Победители в каждой категории были автоматически номинированы на звание "Архитектурный проект года".

Как сообщили организаторы, проектом года в области гражданской архитектуры стала школа Haikou Jiangdong Huandao Experimental School в районе Цзяндун города Хайкоу. Кроме того, это образовательное учреждение было признано судьями лучшим архитектурным проектом года. Школа была спроектирована базирующимся в Пекине архитектурным бюро Trace Architecture Office (TAO). Как отметили судьи, Haikou Jiangdong Huandao Experimental School отличается от традиционной архитектуры образовательных учреждений в Китае.

В свою очередь, расположенное в районе Цзяндун офисное здание Hainan Energy Trading Building стало победителем в номинации "Офисный проект года".

Новый район Цзяндун

В июне 2018 года администрация Хайнаня объявила о создании нового района экономического развития Цзяндун около международного аэропорта Мэйлань в городе Хайкоу. Его площадь превышает 298 кв. км.

В июне 2020 года Цзяндун был включен в список 11 ключевых зон инновационного экономического развития Хайнаньского порта свободной торговли, на территории которых осуществляются наиболее важные стратегические проекты провинции. Среди задач этой инновационной площадки - развитие современных услуг в области гражданской авиации, финансовой сферы, туризма, науки и техники, урбанизированных объектов сельского хозяйства и электронной коммерции.

1 июня 2020 года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, когда на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.