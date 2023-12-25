Опрошенные россияне назвали содействие занятости приоритетной целью государства

По данным опроса ВЦИОМ, также наиболее важными целями развития стали "возможности для самореализации и развития талантов" и "сохранение населения, здоровье и благополучие людей"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Рейтинг россиян важности национальных целей возглавила позиция "достойный и эффективный труд", свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"По результатам новой волны исследования наиболее приоритетной целью государства даже в условиях рекордно низкой безработицы остается содействие занятости населения - народный рейтинг важности национальных целей снова возглавила позиция "достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство" (средний индекс важности 84,0 п. из 100 возможных, плюс 2,4 п. к июню 2021 года). Далее с минимальным отрывом от лидера следует комфортная и безопасная среда для жизни (83,5 п.)", - говорится в сообщении исследовательского центра.

Также наиболее важными целями развития россияне назвали "возможности для самореализации и развития талантов" (82,0 п.) и "сохранение населения, здоровье и благополучие людей" (80,8 п.). А реализация программ цифровой трансформации по-прежнему видится наименее важной целью (76,7 п.).

В топ-5 важности отдельных направлений в рамках работы над пятью национальными целями вошли повышение доходов населения, в том числе пенсий (94,8 п.), повышение качества общего образования (93,8 п.), выявление, поддержка и развитие талантов и способностей у детей и молодежи (91,6 п.), сохранение стабильности темпа роста экономики страны (90,9 п.), снижение бедности населения (90,4 п.).

ВЦИОМ отмечает, что показатели результативности выполнения национальных целей несколько ниже показателей их важности, то есть эффективность работы государства над ними пока еще не в полной мере соответствует общественным ожиданиям. По мнению опрошенных, государство наиболее успешно работает над цифровой трансформацией (средний индекс позитивных изменений по этой цели составил 50,1 п. из максимальных 100), самореализацией и развитием талантов (42,6 п.), комфортной и безопасной средой для жизни (36,1 п.). А вот средний индекс позитивных изменений по национальной цели "достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство" составил 30,3 п.

По 19 направлениям из рассматриваемых в исследовании 27 к концу 2023 года отмечается повышение заметности работы властей. По мнению опрошенных, наиболее результативными стали следующие направления: сохранение стабильности темпа роста экономики страны (плюс 5,1 п. к данным прошлой волны), повышение доступности отечественных компьютерных программ (плюс 4,0 п.), рост экспорта российских товаров (плюс 3,0 п.), оздоровление водных объектов (плюс 3,0 п.), улучшение качества городской среды (плюс 2,8 п.), возможность улучшить свои жилищные условия (плюс 2,5 п.).

Методика опроса

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 22-24 ноября 2023 года. В нем приняли участие более 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.