В Псковской области ввели штрафы за склонение женщин к абортам

Штраф для физических лиц составит до 5 тыс. рублей, а для юридических лиц - до 50 тыс. рублей

ПСКОВ, 25 декабря. /ТАСС/. Депутаты Псковского областного собрания на очередной сессии приняли закон о введении административного наказания для жителей, склоняющих женщин к совершению абортов, сообщила пресс-служба регионального парламента по итогам принятия законопроекта.

"В Псковской области установлен запрет склонения к искусственному прерыванию беременности и административное наказание за это действие - соответствующие правовые нормы по предложению губернатора закреплены в областном законодательстве решением регионального парламента. Совершение данного правонарушения, независимо от того, был ли сделан аборт или нет, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, для должностных лиц штраф составит от 10 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 до 50 тыс. рублей. "Понуждение к аборту на законодательном уровне признается угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства. Под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается совершение действий путем уговоров, предложений, подкупа, обмана. Информирование беременной женщины о наличии включенных в официальный перечень медицинских либо социальных показаний к искусственному прерыванию беременности не квалифицируется как склонение к аборту и не подразумевает административного наказания", - говорится в сообщении.

По данным регионального комитета по социальной защите, в регионе отмечается спад рождаемости. Кроме того, ежегодно сокращается число семей, в которых появляется первенец.

Ранее частные клиники Крыма и Липецкой области добровольно отказались от проведения абортов. Также депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали запрет абортов в частных клиниках региона. Кроме того, в Калининградской области ввели штрафы до 50 тыс. рублей за склонение женщин к абортам.