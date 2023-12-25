25 декабря, 08:33
Новый год и Рождество

Кинологи предложили изменить график выгула собак перед Новым годом

Во время салютов не рекомендуется гулять с питомцем, поэтому важно заранее выстроить удобный график прогулок, объяснил глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Шумные гуляния, незнакомые гости, пиротехника могут вызвать серьезный стресс у собак. Для их подготовки к празднованию Нового года необходимо изменить график прогулок, сообщили ТАСС в пресс-службе Российской кинологической федерации (РКФ).

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"Помимо подготовки подарков и праздничного стола собаководам стоит позаботиться о комфорте четвероногих друзей во время празднования Нового года. Это касается не только пересмотра графика прогулок в целях исключения стресса у питомца из-за салюта, важно заранее обучить собаку спокойно реагировать на гостей, исключить привычки попрошайничать или воровать со стола, подготовить любимца к передержке, если планируете уехать из города. Это и многое другое стоит делать заранее, чтобы исключить стресс у собаки и другие проблемы", - сказал глава РКФ Владимир Голубев, чьи слова приводятся в сообщении.

Так, предлагается смещать график прогулок, чтобы в канун Нового года и на новогодние праздники собака могла подстроиться под новый режим выгула. Поскольку во время салютов не рекомендуется гулять с питомцем, важно заранее выстроить удобный график прогулок. Время необходимо смещать постепенно, сначала на полчаса, затем на час и более - так питомец подстроится под новый график без лишнего стресса.

"Еще раз хотим напомнить, что в канун празднования Нового года выгуливайте собаку не позднее 6-7 вечера, когда на улице еще не запускают салют и не взрывают петарды. Откажитесь от идеи взять с собой собаку на прогулку по праздничному городу: это не доставит удовольствия ни питомцу, ни хозяину. Если вы знаете, что ваша собака, например, боится громких звуков или испытывает стресс при виде гостей в доме, важно заранее проработать эти страхи, чтобы празднование Нового года не омрачилось деструктивным или агрессивным поведением собаки. Если питомец не любит толпу, заранее подготовьте в доме укромное место для любимца, объясните гостям, что лишний контакт собаке может только навредить", - сказали кинологи.

Кроме того, важно заранее отучить собаку выпрашивать еду со стола, поскольку еда с праздничного стола не подходит для того, чтобы угощать ей домашнее животное. Заранее подготовьте полезные лакомства для собаки: их можно приобрести в зоомагазине или сделать самостоятельно. 

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