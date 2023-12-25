В Госдуму внесли законопроект, корректирующий нормы закона о занятости

В частности, прописывается понятие социальной занятости людей с инвалидностью

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о некоторых поправках в нормативную базу, связанных с новой редакцией закона о занятости населения. Об этом сообщается в Telegram-канале фракции "Единая Россия".

"Депутаты фракции "Единая Россия" и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, предлагающий ряд поправок в нормативную базу, связанных с новой редакцией закона о занятости населения", - говорится в сообщении. Отмечается, что в документе прописывается понятие социальной занятости людей с инвалидностью, меры по содействию гражданам в поиске подходящей работы, в том числе организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан.

"Так, в закон о социальной защите инвалидов предлагается ввести понятие социальной занятости инвалидов, которая будет способствовать социальной адаптации и вовлеченности инвалидов в жизнь общества. Поправки также коснутся законов об общих принципах организации публичной власти в регионах, о соцстраховании от несчастных случаев на производстве, о статусе военнослужащих и других", - отмечается в публикации.

Соавтор проекта, депутат Госдумы Светлана Бессараб, чьи слова приводятся в сообщении, отметила, что поправками подробно прописываются функции регионов в содействии занятости граждан, включая оказание помощи в составлении анкеты, психологической поддержке безработных граждан, организации профессионального обучения и содействие началу осуществления предпринимательской деятельности.

"Особенное внимание уделяется занятости предпенсионеров, временному трудоустройству несовершеннолетних в свободное от учебы время, граждан, завершивших прохождение военной службы по мобилизации, или военной службы по контракту с инвалидностью и членам их семей. Новый закон о занятости был проработан в соответствии с современными реалиями рынка труда, теперь необходимо привести в соответствии с ним и нормативную базу", - отметила Бессараб.

Сообщается, что авторами законопроекта также выступили депутаты Андрей Исаев, Михаил Тарасенко, Екатерина Стенякина и члены Совета Федерации - Дмитрий Перминов и Андрей Клишас.

Базовый закон о занятости

12 декабря президент России Владимир Путин подписал новую редакцию базового закона "О занятости населения в РФ". Он определяет правовые, экономические и организационные основы государственной политики в сфере занятости населения. В частности, документ устанавливает новый порядок получения статуса безработного, ежегодную индексацию пособий по безработице, требования приоритетного трудоустройства участников СВО, нормы, направленные на противодействие нелегальной занятости, и другое. Основные положения вступят в силу с 1 января 2024 года.