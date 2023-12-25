Глава Крыма сообщил, что аэропорт Симферополя будет закрыт до конца СВО

По словам Сергея Аксенова, аэропорт не планируют открывать "в силу причин, связанных с безопасностью полетов"

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Международный аэропорт Симферополя, закрытый для полетов с февраля 2022 года, не планируется открывать до окончания специальной военной операции, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Аэропорт Симферополя до конца СВО открыт не будет в силу причин, связанных с безопасностью полетов в первую очередь. Но я думаю, что до начала [курортного] сезона все равно положительные изменения произойдут и на линии боевого соприкосновения", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия-24".

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны из-за проведения СВО. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.