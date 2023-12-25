В Псковской области будут вручать орден за заслуги перед регионом

Награжденным также полагается выплата в размере 80 тыс. рублей

ПСКОВ, 25 декабря. /ТАСС/. Депутаты Псковского областного собрания на очередной сессии учредили три новые награды, среди них - орден "За заслуги перед Псковской областью". Получить его смогут только россияне за выдающиеся заслуги в развитии региона, сообщила пресс-служба областного парламента.

"Три награды учреждены в регионе: орден "За заслуги перед Псковской областью", почетный знак "Курган Дружбы" и звание "Заслуженный юрист Псковской области". Орденом будут награждаться российские граждане за выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии региона, укреплении законности, защите прав и свобод граждан, благотворительной деятельности и других общественно значимых сферах деятельности, способствующих повышению авторитета Псковской области в России и за рубежом", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, почетным знаком "Курган Дружбы" будут награждаться как российские, так и иностранные граждане, достигшие значительных заслуги в сохранении памяти о Великой Отечественной войне, воспитании молодежи в духе патриотизма, "уважения к истории и традиционным российским духовно-нравственным ценностям, а также за плодотворную деятельность на территории Псковской области по укреплению дружбы".

Как следует из текста закона, для получения ордена граждане, как правило, ранее должны быть награждены медалью "За заслуги перед Псковской областью". В тексте документа указано еще одно не строго обязательное требование: в год можно награждать не более пяти человек. Награжденным орденом "За заслуги перед Псковской областью" выплачивается единовременное государственное пособие в размере 80 тыс. рублей.