Тамбовская область планирует увеличить турпоток на 25% за счет агротуризма

В планах на 2024 год также запустить ретропоезд до усадьбы Асеевых

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. В Тамбовской области планируют увеличить туристический поток на 25% в 2024 году, регион развивает агротуризм. Об этом рассказал глава региона Максим Егоров в интервью в студии ТАСС в Координационном центре правительства на международной выставке-форуме "Россия".

"В этом году мы приняли самое большое количество туристов - более 1 млн человек. В следующем году должны увеличить [турпоток] на 25%. Мы создаем агродеревню, где туристы могут почувствовать, как можно жить в селе", - рассказал Егоров.

Увеличить турпоток регион также планирует за счет развития промышленного туризма, открытия новых туристических пешеходных маршрутов. В планах на 2024 год - впервые запустить в регионе ретропоезд из Мичуринска через Тамбов до усадьбы Асеевых в Рассказово.

Тамбовскую область в 2023 году впервые посетили более 1 млн туристов, рост турпотока составил 18%.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.