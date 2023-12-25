Фальков исполнит желания двух детей в рамках акции "Елка желаний"

Ирина из Донецка хочет побывать в Санкт-Петербурге, а Максим из Москвы мечтает о конструкторе

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков принял участие в акции "Елка желаний" и снял две открытки с ели.

Первая открытка принадлежит Ирине из Донецка, которая мечтает побывать в Санкт-Петербурге. "Санкт-Петербург это не только культурная столица, это научно-образовательная столица страны, поэтому у нас там много расположено университетов. Предложим обязательно побывать либо в классическом университете, либо в одном из технических университетов, либо, возможно если искусство и наука интересуют Ирину, то у нас есть прекрасная художественно-промышленная академия им. барона Штиглица, которая специализируется в том числе на развитии способностей тех, кто хочет найти себя в искусстве. И обязательно индивидуально маршрут проработаем, и в ближайшее время поможем Ирине познакомиться с этим замечательным городом", - сказал министр.

Вторая открытка от восьмилетнего Максима из Москвы, который мечтает о конструкторе. Фальков пообещал найти мальчику конструктор и также предложил ему провести экскурсию в ведущий инженерный вуз России - МГТУ им. Баумана. "Где не только подарим этот конструктор, но и расскажем о будущей профессии инженера", - добавил министр.

Об акции

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние ели, украшенные шарами с детскими мечтами.

Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.