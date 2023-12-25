Колокольцев заявил, что полицейские должны максимально содействовать избиркомам на выборах

Глава МВД также обратил внимание на наметившийся рост криминальных проявлений на улицах, недостаточную эффективность работы по установлению причастных к IT-преступлениям

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев, представляя личному составу нового начальника управления ведомства по Чукотке Ивана Аникина, назвал обеспечение безопасности в ходе подготовки и проведения выборов президента одной из важнейших задач и отметил, что деятельность полицейских в этот период должна быть нацелена на оказание максимального содействия избирательным комиссиям.

"Времени остается не так много. Держите на личном контроле организационные вопросы, включая обмен актуальной информацией со всеми заинтересованными органами. Деятельность сотрудников полиции в указанный период должна быть нацелена на оказание максимального содействия избирательным комиссиям", - процитировали министра в пресс-центре МВД.

Кроме того, Колокольцев поручил Аникину обеспечить жесткий контроль в сфере миграции в регионе. "Субъект в этом плане достаточно привлекательный - как с точки зрения уровня заработной платы, так и спроса на рабочие места. Нельзя допустить перехода иностранных граждан на нелегальное положение и их теневую занятость", - отметил он.

Глава ведомства обратил внимание также на наметившийся рост криминальных проявлений на улицах, недостаточную эффективность работы по установлению причастных к IT-преступлениям и призвал использовать все имеющиеся возможности для повышения результативности работы.