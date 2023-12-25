Минздрав заявил, что внедрение передвижных аптек находится на финальном этапе согласования

Замминистра здравоохранения Сергей Глаголев сообщил о необходимости принять решение о формате запуска мобильных аптек

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Подзаконные акты, которые позволят запустить передвижные аптечные пункты, находятся на финальном этапе согласования. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

"Сегодня мы находимся на финальном этапе согласования структуры подзаконных актов, которые позволят принять решение о начале работы [мобильных] аптечных пунктов", - заявил он в ходе второго заседания Молодежного парламента при Госдуме.

Глаголев отметил, что также необходимо принять решение о формате запуска мобильных аптек. "Расширение на всю страну, или сначала пилотирование этого режима на ограниченном количестве регионов", - добавил он.

"Сегодня мы занимаемся экспериментом по рецептурной доставке лекарственных средств. <…> Но одним из не закрытых элементов пазла являются передвижные аптеки", - сообщил Глаголев.

По словам замминистра, ключевыми моментами, требующими урегулирования, являются обеспечение температурного режима для термочувствительных препаратов, наличие в мобильной аптеке работника, который сможет проконсультировать граждан по вопросам подбора необходимых лекарств. Кроме того, необходимо объединить мобильную аптеку с системой маркировки, что очень важно для предотвращения продажи контрафактных лекарств, подчеркнул он.