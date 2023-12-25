Суд вновь оштрафовал политолога Шульман за нарушение закона об иноагентах

Размер штрафа составил 50 тыс. рублей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей политолога Екатерину Шульман (признана в РФ иноагентом) за отсутствие маркировки иностранного агента в материалах, опубликованных в ее социальных сетях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновной Шульман Е. М. по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов с использованием интернета без указания на то, что они произведены и распространены иностранным агентом) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

В сентябре суд оштрафовал Шульман на 50 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в материалах, опубликованных в ее социальных сетях. До этого она была оштрафована на 10 тыс. рублей по аналогичной статье.

Минюст РФ 15 апреля 2022 года внес Шульман в реестр иноагентов. После повторного привлечения человека к административной ответственности по этой статье правоохранители могут возбудить в его отношении уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности два раза в течение одного года), санкция которой предусматривает наказание от 300 тыс. рублей штрафа до двух лет лишения свободы.