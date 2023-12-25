В Запорожской области Росгвардия обеспечила безопасность 20 массовых мероприятия

В 2023 году "управление успешно прошло этап формирования подразделений и приступило к выполнению задач по предназначению", сообщили в области

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Сотрудники войск национальной гвардии обеспечили безопасность более 20 массовых мероприятий в Запорожской области в 2023 году. Об этом сообщает управление Росгвардии по Запорожской области.

"В уходящем году управление успешно прошло этап формирования подразделений и приступило к выполнению задач по предназначению. Росгвардейцы обеспечили безопасность более 20 культурно-массовых, общественно-политических и спортивных мероприятий в Мелитополе и районах Запорожской области. Подразделения полиции специального назначения обеспечили силовое сопровождение более 40 мероприятий, проводимых взаимодействующими правоохранительными органами, задержаны лица, подозреваемые в совершении различных преступлений", - отметили в управлении.

В регионе за год более 2 тыс. владельце оружия встали на учет в центр лицензионно-разрешительной работы. По данным ведомства, в Запорожской области в настоящее время работают более 20 частных охранных организаций, которые охраняют более 400 объектов.