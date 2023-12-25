Из Москвы в Ташкент. Как проходят съемки сериала "Олимпиада"

Жаркое лето 1980 года в Советском Союзе — это, пожалуй, то самое время, о котором наши старшие родственники любят вспоминать с особой ностальгией: Москва наряжалась в цвета первых на территории Восточной Европы Олимпийских игр. Олимпиада-80 позволила десяткам тысяч иностранцев взглянуть на одну из самых закрытых на тот момент стран другими глазами и поменять мировоззрение самих советских граждан. Пока семьи замирали у экранов новеньких цветных "Рубинов" или заокеанских "Квазаров" в ожидании мировых рекордов, в Москву пришла новая музыка, новая мода, новые знакомства, новые смыслы и разочарования. Олимпийское звонкое эхо, как пели Лев Лещенко и Татьяна Анциферова, остается не только в стихах, сердцах, но теперь и в сериалах.

Заново пережить моменты московской Олимпиады и узнать, почему она могла не состояться вовсе, предлагают создатели нового сериала онлайн-кинотеатра "Кинопоиск". Корреспондент ТАСС отправилась на съемки "Олимпиады" в соседний Узбекистан — здесь зритель сериала и весь мир узнают: летним Играм в Москве быть.

"Олимпиада" — новый восьмисерийный проект режиссера Евгения Стычкина и шоураннера Александры Ремизовой. Работать над прошлым для них не ново: в 2022 году благодаря им мы вспоминали о первой в СССР вспышке ВИЧ-инфекции в сериале "Нулевой пациент", получившем высокую оценку критиков и зрителей. В "Олимпиаде" мир 43-летней давности на пороге главного спортивного события увидим глазами героя Григория Верника. Его Игорь Зорин — молодой сын советского функционера, с детства не испытывающий недостатка в чем-либо. Быть вольной птицей в клетке социалистического строя непросто, поэтому после очередного скандала он отправляется на "исправительные работы" в оргкомитет Олимпийских игр. Здесь он встречает свою полную противоположность в лице начальницы Ирины — бескомпромиссную и живущую по уже установленным правилам девушку в сериале играет Мария Карпова.

Столкновение двух мировоззрений, двух индивидуальностей, по-разному воспринимающих Советский Союз и все, что они делают, происходит на фоне драмы на грани трагедии. Более 60 стран во главе с США объявили бойкот Олимпиаде-80 из-за ввода в 1979 году советских войск в Афганистан. Летние Игры в Москве оказались на грани срыва.

Москва — Ташкент

"Уважаемые пассажиры, мы совершили посадку в международном аэропорту города Ташкент, температура воздуха за бортом +30 °C", — объявил пилот, как только самолет замедлил движение. "Телепортирование" из некомфортных московских -2 градусов в конце октября туда, где можно ненадолго забыть о пальто и коротком световом дне, стало настоящей привилегией для журналистов, прилетевших своими глазами посмотреть на подготовку к Олимпийским играм.

Но при чем здесь Ташкент, куда за тысячи километров от главного штаба оргкомитета Олимпиады отправились главные герои? "В подготовке к Олимпийским играм были задействованы все союзные республики. По сюжету сериала всю олимпийскую парадную форму и экипировку производили в Узбекистане", — объясняет Мария Карпова, готовясь к началу съемок.

Григорий Верник и Мария Карпова на съемках сериала "Олимпиада" © Пресс-служба "Кинопоиска"

Пообщаться с журналистами актриса пришла в элегантном и далеком от привычного образа классической советской функционерки белом платье до колен. Короткие светлые волосы в многослойной укладке с пробором налево — внешне Марию не отличить от принцессы Дианы (так и было задумано, чуть позже скажет художник по гриму Игорь Бойко). Торжественность образа объясняется тем, что сегодня герои Карповой и Верника не инспектируют цеха ткацкой фабрики, а гуляют на свадьбе дочери ее директора. "Наши герои приехали сюда в командировку, в очередной раз решать вопросы, связанные с Олимпиадой, а оказались на празднике жизни, — комментирует актриса. — Из рабочей рутины и бесконечной борьбы они попадают в совсем другой мир, в котором внезапно появляется место для любви, вкусной еды и веселья".

Если будете в Ташкенте, обязательно пройдите к гостинице "Узбекистан" — 17-этажное здание, которое местные ласково называют "Узбечкой", внешне напоминает московскую гостиницу "Космос", построенную как раз к Олимпиаде-80. Зарядившись эстетикой советского модернизма, отправляйтесь к монументальному Дворцу дружбы народов, минуя который можно выйти к медресе Абдулкасыма Ишана. Именно в этой локации в сердце Ташкента и снимают свадебный эпизод из "Олимпиады".

Традиционно свадьбу в Узбекистане празднуют шумно и весело: с национальной музыкой, танцами, изобилием еды и большим количеством гостей — от 300 и больше человек. "Олимпийскую" же свадьбу, несмотря на обеспеченных родителей невесты, оценили как "средненькую", примерно 100–150 человек. Почти соответствует общему числу людей на съемочной площадке, большинство из которых — актеры массовки всех возрастов. Артисты получают задания от бригадиров массовых сцен, костюмеры примеряют детям тюбетейки — детские головы маленькие, головные уборы большие. Всюду ходят девушки и женщины в кримпленовых платьях со светло-голубыми или зеленоватыми тенями на веках — дань моде популярной в то время певицы Розы Рымбаевой.

"Сегодня на площадке 70 человек массовки. Из них пять человек — это национальный инструментальный оркестр, который будет играть на карнае и сурнае — духовых музыкальных инструментах в виде длинных труб. Есть дети, которые часто принимают участие в съемочных процессах и знают "кухню" изнутри. Это вторая смена с таким большим количеством актеров массовых сцен, колоритные у нас не только главные герои, но и актеры массовки", — отметила менеджер по кастингу Анета Аргандэволс.

© Пресс-служба "Кинопоиска"

Пока массовка и главные актеры готовятся войти в кадр, реквизиторы несут во внутренний двор столы, скамейки, скатерти и вешают вышитые вручную настенные ковры сюзане. Запахом еды пропитана вся площадка — выставляют тарелки с настоящей самсой, жареной чучварой и шашлыком. И какая узбекская свадьба без плова? Камеры фокусируются на казане. В этот раз плов особенный — свадебный — с добавлением кишмиша и нута. На вопрос, куда денут все эти яства после, художник по реквизиту Ирина Занозина дает шокирующий ответ: можно съесть, но съемка закончится не скоро, поэтому съедобный реквизит в целях безопасности желудков ликвидируют.

Собрать эпоху по кусочкам

"Тишина на площадке", — раздается голос второго режиссера. "Господа, запоминаем лица", — Евгений Стычкин, в свою очередь, просит артистов массовых сцен запомнить свои места на скамейках и соседей напротив. Встречу жениха и невесты перед командой "Камера, мотор" репетируют несколько раз. Но по-настоящему сцена начинает играть одновременно с живой музыкой. Под звуки медных духовых и аплодисменты гостей во внутренний двор входят жених и невеста. На девушке плиссированное платье — это настоящее платье 1970-х годов, привезенное из США. До того, как попасть в коллекцию художника по костюмам Натальи Каневской, наряд принадлежал жене актера Вениамина Смехова Галине. "Нашей невесте такое платье могло достаться "по блату", — шутит Каневская.

Вопреки известным строгим мусульманским традициям, невеста в кадре не покрыта. Замуж выходит дочка советского чиновника, а в СССР, как известно, религия от государства была отделена. "Узбекистан — это была страна, которая сейчас выглядит по-другому, с другой культурой. Тогда это было светское государство с определенной модой, со всякими светскими вечерами. Было чуть свободнее", — отмечает художник по гриму Игорь Бойко. По его словам, 1980-е — одни из самых сложных для гримеров, поскольку переход к ним от предыдущих десятилетий невозможно ощутить. Понять, что больше характеризует это время по внешнему виду, не так просто, эпоху собирали буквально по фотографиям из архивов родственников, друзей и коллег. На образ невесты художников по гриму вдохновил свадебный снимок 1979 года мамы одной из ассистенток.

© Пресс-служба "Кинопоиска"

При этом в любви к моде 1980-х признается Григорий Верник. Артист, которого в "Олимпиаде" зрители увидят с длинной стрижкой, в замшевом пиджаке и брюках-клеш, характеризует эту эпоху временем диско, бесконечного движения и танца. Своего же героя Верник сравнивает с литературным Остапом Бендером, находящим парадоксальные пути решения в ситуациях любой сложности и невозможности.

"Во время подготовки Олимпиады-80 было огромное количество несостыковок, потом многие страны еще и бойкот объявили. Ощущение, что все рассыпалось и ее невозможно было сделать, но каким-то чудом люди, на которых лежала ответственность, справились. И количество потрясающих случайностей, тяжелейшие обстоятельства делают эту историю очень интересной для исследования в кино. По всем правилам Олимпиады не должно было случиться, это было физически невозможно. А она не просто случилась, но еще и прозвучала на весь мир. И это был момент единства мира, единства человеческого духа. Спорт оказался выше всех разногласий", — поделился он.

В Узбекистане актер впервые. Со Стычкиным Верник не так давно работал над сериалом "Цикады" о трагедии на школьном выпускном. Как рассказал режиссер, изначально он не видел Верника в своем новом проекте, но кастинг "Олимпиады" оказался тяжелым и долгим, поэтому режиссер решил вернуться к уже к проверенному артисту.

"Цикады" и "Олимпиада" — это два совершенно разных по масштабу проекта. "Цикады" все же камерная история: квартиры, школа, дом. "Олимпиада" — это огромные арены, парки, ипподромы. Здесь огромное количество деталей, за которыми нужно внимательно следить: темп времени, особенности речи и пластики, манеры. Сейчас мы снимаем в Узбекистане, например. С частью съемочной группы мы уже работали как раз на "Цикадах", поэтому, помимо работы, у нас еще и прекрасное совместное времяпрепровождение в горах! И если честно, я счастлив снова работать с Евгением Стычкиным. Его энергия, юмор, внимание к деталям и людям — это то, что помогает нам всем не сойти с ума и снять это кино", — отметил в свою очередь актер.

© Пресс-служба "Кинопоиска"

Однако в эпизоде со свадьбой главные не Верник, Карпова, невеста или жених, а самый юный актер на съемочной площадке. В ключевой момент герой шестилетнего Ходжиакбара Алибекова прерывает праздничный тост главы семейства новостью с пометкой "молния": дяденьки по телевизору объявили — Олимпиада в СССР состоится. И теперь уже не совсем понятно, что празднуют собравшиеся: союз молодых или победу спорта над политикой.

На площадке объявляют перерыв, реквизит уносит часть посуды и украшает пространство разноцветными светящимися гирляндами. Следующая сцена танцевальная, но ее журналисты увидят уже вместе со зрителями в 2024 году, когда сериал выйдет на "Кинопоиске".

Юлия Фролова