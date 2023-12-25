В Россотрудничестве заявили о росте интереса зарубежных студентов к обучению дизайну в РФ

По словам заместителя руководителя Россотрудничества Павла Шевцова, текущее "изменение геополитического, международного ландшафта достаточно широко открывает перед Российской Федерацией двери"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Все больше иностранцев стремятся получить образование в сфере дизайна в России. Об этом сообщил заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной международному креативно-технологическому проекту "АртПром".

"Мы приглашаем молодежь (из других стран - прим. ТАСС) обучаться в Российской Федерации, квоту правительства РФ Россотрудничество предоставляет для молодых ребят из 175 стран. Технологическое направление, культурное, направление дизайна с каждым годом становятся все более популярными", - сказал он.

По словам Шевцова, текущее "изменение геополитического, международного ландшафта достаточно широко открывает перед Российской Федерацией двери". "Потому что те наработки, которые сделаны сейчас в Юго-Восточной Азии, тоже впечатляют. Когда ребята узнают из Китая, из Индии, других стран о том, что делает российская молодежь, они тоже впечатляются", - добавил он.

"АртПром" - это профориентационная платформа по популяризации промышленности с помощью анимации, видео, дизайна, креатива и иных медийных активностей, а также выставка научно-технических решений для работы профессионалов креативных индустрий.