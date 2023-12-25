Кравцов заявил, что со следующего учебного года в школы вернется предмет "труд"

Подготовка уже ведется, планируется оснащение кабинетов, рассказал министр просвещения

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Предмет "труд" вернется в школы со следующего года. Подготовка уже ведется, планируется оснащение кабинетов, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Президент уже подписал закон, мы возвращаем предмет "труд". У нас введено и реализуется трудовое обучение, а со следующего учебного года возвращается предмет "труд". Это тоже очень важно, мы готовимся к этому, планируем оснащение кабинетов", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам министра, также планируется подготовка соответствующих педагогов, в частности участников специальной военной операции. Кравцов напомнил, что в России для этих целей на базе Государственного университета просвещения создан центр профессиональной переподготовки педагогов-ветеранов СВО и участников боевых действий.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий, что "Труд" и "Основы безопасности и защиты Родины" будут обязательными школьными предметами.