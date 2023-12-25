В России 26-27 февраля пройдет форум "Сильные идеи для нового времени"

Заявки на участие можно подать на крауд-платформе форума

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Четвертый форум "Сильные идеи для нового времени", который проходит при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ), Фонда Росконгресс и соорганизатора - ВЭБ.РФ, состоится 26-27 февраля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба АСИ.

Заявки на участие можно подать на крауд-платформе форума. "До 31 января 2024 года мы ожидаем от граждан всех регионов интересные идеи, каждая из которых пройдет экспертизу и получит оценку. Наша задача - оказать всестороннюю поддержку победителям и провести анализ всех проектов", - цитирует пресс-служба помощника президента России, председателя оргкомитета форума Максима Орешкина.

По словам гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, на крауд-платформу уже поступило более 500 идей и зарегистрировались около 3 тыс. участников, которые участвуют в обсуждении всех поступающих предложений.

В свою очередь советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков отметил, что с каждым годом увеличивается не только количество поданных заявок, но и растет качество идей. По его словам, идеи отвечают запросам, которые есть у федеральных ведомств и регионов.

О форуме

Первый форум "Сильные идеи для нового времени" прошел в 2020 году. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина он стал ежегодным. В первый год удалось собрать 14 768 инициатив и проектов, в 2022 году лидеры предложили 19 512 идей для развития страны, в 2023 году - 23 563. Ежегодно около 1 тыс. идей получают различные инструменты поддержки от АСИ, партнеров форума, региональных властей.