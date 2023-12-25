Глава РПЦ поздравил Папу Римского и других религиозных лидеров с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что в нынешний непростой период их общий долг - молиться о водворении мира

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил глав зарубежных церквей, в том числе Папу Римского Франциска, с католическим Рождеством, отметив, что в нынешний непростой период их общий долг - молиться о водворении мира.

"В нынешний непростой период истории наш общий долг - противостоять разделениям и сугубо молиться Спасителю о водворении мира среди народов земли, через совершение добрых дел прославляя имя Христово", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

Уточняется, что в числе адресатов посланий - Папа Римский Франциск, глава Сирийской Ортодоксальной церкви патриарх Антиохийский и всего Востока Мар Игнатий Ефрем II, Католикос-Патриарх Ассирийской церкви Востока Map Ава III; Маронитский патриарх Антиохийский и всего Востока Бешара Бутрос, кардинал ар-Раи, Католикос Востока, митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Матфей III.

Патриарх пожелал главам церквей "крепости сил и обильной помощи Божией" в дальнейшем высоком служении.