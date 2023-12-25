В России расширили категории прав, с которыми можно управлять снегоходами

Теперь подтверждать право на управление самоходными машинами категории "А1" будут водительские права категорий "A" и "B1"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий категории водительских удостоверений, с которыми можно управлять мотовездеходами, квадроциклами и снегоходами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь подтверждать право на управление самоходными машинами категории "А1" будут водительские права категорий "A" и "B1". К машинам категории "A1" относятся мототранспортные средства, которые не предназначены для движения по автомобильным дорогам общего пользования или имеющие максимальную скорость 50 км/ч и ниже. По ранее действующим нормам право на управление таким транспортом подтверждалось удостоверением тракториста-машиниста или временным удостоверением на право управления машинами соответствующей категории.

Если же снегоходы, квадроциклы и другие машины указанной категории используются на основании договора аренды, то управлять ими можно и с водительскими правами категорий "В", "С" и "D".

Устанавливается также, что кабмин вправе определить правила заключения и исполнения возмездных договоров, предусматривающих временную передачу гражданину в управление таких самоходных машин.