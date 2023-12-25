Вологодская область приглашает загадать желание на своем новом стенде на выставке "Россия"

В день региона врио губернатора Георгий Филимонов намерен принять участие в акции "Елка желаний"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. День Вологодской области пройдет 28 декабря на Международной выставке-форуме "Россия", регион приглашает загадать желание на своем новом стенде, где гостей будет встречать птица счастья - "символ души Русского Севера". Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

"Экспозиция выполнена в традиционных для Вологодчины цветах - белом и красном. Гостей стенда встретит птица счастья - символ души Русского Севера. Каждый желающий может прикоснуться к ней и загадать доброе желание о благополучии близких и родного дома. В преддверии Нового года это желание будет обладать особой силой. В день региона посетители стенда смогут написать письмо Деду Морозу, резиденция которого находится в Великом Устюге. Письма посетителей будут тут же на стенде собираться в специальный почтовый ящик и напрямую отправятся адресату как особо важная корреспонденция", - говорится в сообщении.

Новый стенд погрузит посетителей в историю и культуру области, в атмосферу традиционных вологодских промыслов: там представлены вологодские кружева, декоративная резьба по дереву, вышивка, роспись и чернение по серебру. Все экспонаты выполнены опытными мастерами по древним канонам. Состоится презентация одежды с элементами традиционных народных художественных промыслов. Также запланирована лекция-экскурсия "История становления и развития Русского Севера". Интерактивные экраны на стенде дополнительно расскажут о культуре, традициях и промышленном потенциале Вологодской области.

В день региона врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов планирует принять участие в акции "Елка желаний".

"Мы стремимся сохранять традиции Вологодчины, преумножать их и смотреть в будущее. Выставка "Россия" для нас - возможность продемонстрировать достижения региона и обозначить основные траектории развития Вологодской области в будущем. Основу экономики Вологодской области составляют пять важнейших направлений: металлургия, химическая промышленность, машиностроение, лесной и агропромышленный комплекс. При этом у региона огромный потенциал для развития. В следующем году начинаем масштабную программу поддержки предприятий, будем реализовывать крупные инвестиционные проекты, развивать туристические направления. Наша задача - создать новый современный облик региона, сделать в нем жизнь более комфортной для вологжан", - привела пресс-служба слова главы региона.

О регионе

Объем инвестиций в Вологодскую область за последние пять составил почти 1 трлн рублей. В регионе работают крупнейшие предприятия: "Северсталь", "Апатит", Вологодский подшипниковый завод, Вологодский оптико-механический завод, "Александра-плюс", "Иммид". "Северсталь" производит каждую шестую тонну российского проката. Осенью 2023 года компания заявила о запуске нового проекта в Череповце по производству окатыша с объемом инвестиций почти 100 млрд рублей.

Компания "Апатит" - крупнейший российский экспортер фосфоросодержащих удобрений. Предприятие занимает первое место в мире по производству высокосортного апатитового концентрата. Продукция Вологодского подшипникового завода используется в механизмах тысяч поездов и вагонов, авиационных двигателях, а также в автомобиле Aurus, разработанном для кортежа президента России.

Вологодская область - абсолютный лидер в стране по интенсивности заготовки древесины. В регионе делают картон, фанеру и организовано первое в России производство перекрестно-склеенных CLT-панелей.

В 2023 году Вологодская область вошла в топ-10 регионов России по объему турпотока в новогодние праздники. Самым популярным местом для туристов стала вотчина Деда Мороза. В будущем там планируется строительство одного из крупнейших развлекательных парков области.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.